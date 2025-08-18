Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Honorer R3 Merasa Diadu dengan R1D dalam Pengangkatan PPPK

Senin, 18 Agustus 2025 – 05:15 WIB
Honorer R3 Merasa Diadu dengan R1D dalam Pengangkatan PPPK - JPNN.COM
Sudah banyak guru honorer diangkat menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memandang perlunya koordinasi lintas komisi di DPR untuk mencari solusi terbaik terkait penempatan kerja guru honorer dan masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rapat koordinasi bisa dalam bentuk rapat gabungan antara sejumlah komisi di DPR RI yang juga dihadiri kementerian terkait.

"Saya berharap akan ada rapat gabungan antara Komisi X, Komisi II, dan Komisi VIII untuk mencari solusi komprehensif," kata pria yang akrab disapa Fikri itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (17/8).

Baca Juga:

Sejumlah mitra komisi terkait yang juga diharapkan menghadiri rapat gabungan, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bermitra dengan Komisi X DPR RI serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bermitra dengan Komisi II DPR RI.

Fikri menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu tanggapan atas keresahan yang tengah dirasakan oleh ratusan guru honorer dan PPPK di Jawa Tengah.

Persoalan status kepegawaian hingga penempatan kerja yang belum jelas menjadi catatan bagi para pendidik yang telah lama mengabdikan diri itu.

Baca Juga:

Fikri juga membuka pintu rumah aspirasinya di Kota Tegal, Jawa Tengah untuk mendengarkan langsung aspirasi para pegawai itu pada Rabu (13/8) dan Kamis (14/8) lalu.

Dalam dua hari berturut-turut, Fikri menerima kunjungan perwakilan guru R3, yakni honorer database BKN dan Forum Relokasi PPPK Guru Jawa Tengah.

Para honorer R3 merasa diadu dengan R1D dalam pengangkatan PPPK, harus segera dicarikan solusi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  honorer  BKN  Zudan Arif 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp