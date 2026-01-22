Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulteng

Honorer Sudah jadi ASN PPPK Paruh Waktu Jangan Jemawa

Jumat, 23 Januari 2026 – 02:09 WIB
Honorer Sudah jadi ASN PPPK Paruh Waktu Jangan Jemawa - JPNN.COM
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid (kanan) menyerahkan SK PPPK paruh waktu di Palu, Kamis (22/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

jpnn.com - PALU – Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemda setempat, Kamis (22/1).

Hadianto mengingatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang baru diangkat harus bekerja profesional melaksanakan pelayanan publik.

"Sekarang status mereka sudah aparatur sipil negara (ASN), maka kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus lebih baik dan ditingkatkan," kata Hadianto Rasyid seusai menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Dia menyebutkan, sebanyak 959 PPPK paruh waktu diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan publik di instansi masing-masing.

Dengan demikian, kekuatan aparatur semakin kokoh, dengan harapan kegiatan pelayanan lebih cepat dan efisien.

Dikatakan, mengurus pemerintahan harus mengutamakan kedisiplinan, integritas dan loyalitas, maka aparatur dituntut harus berkinerja baik.

Baca Juga:

"Tentunya pelaksanaan tugas harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) di unit kerja masing-masing, setiap ASN punya beban tugas masing-masing. Kerjakan pekerjaan sesuai tugas," ujarnya.

Meski para ASN ini yang berstatus paruh waktu, lanjutnya, bukan berarti kerja Santai. Tugas pokok wajib dilaksanakan secara optimal dan profesional.

Honorer yang sudah menjadi ASN PPPK Paruh Waktu diminta tetap rendah hati dan jangan jemawa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer  Kota Palu 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp