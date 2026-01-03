Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Honorer Teknis Terbanyak Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tendik Tuntas, Siap-Siap Full Time

Sabtu, 03 Januari 2026 – 14:23 WIB
Honorer tendik yang mengikuti apel dan penyerahan SK PPPK paruh waktu secara simbolik telah memecahkan kegundahan dan kegalauan mereka. Foto dok. FHNK2I for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Honorer teknis terbanyak diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sedangkan tenaga kependidikan (tendik) tuntas.

Mereka pun berharap segera menuju ke PPPK full time.

Bahagia dan sujud syukur menyelimuti tendik kabupaten Ponorogo. Mereka dilantik di penghujung tahun 2025. 

"Tanggal 31 Desember 2025 benar-benar menjadi anugerah dan nikmat Allah SWT," kata Manan, honorer tendik yang kini ASN PPPK paruh waktu kepada JPNN, Sabtu (3/1/2026).

Selain bersyukur, Manan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan, dan PGRI yang telah berupaya mewujudkan harapan dan perjuangan selama ini.

"Seluruh tenaga kependidikan telah disahkan menjadi ASN PPPK paruh waktu ditandai dengan penyerahan SK. Peningkatan status dan kesejahteraan merupakan impian kami," ujar Manan.

Secara terpisah, Nurul Hamidah selaku penasehat Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia (FHNK2I) menyampaikan ikut merasa bahagia atas capaian teman-teman tendik.

Dia optimistis honorer di kabupaten Ponorogo tuntas . 

Honorer teknis terbanyak diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tendik tuntas, siap-siap full time

