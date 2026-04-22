Hoo Haa Cup 2026 Jadi Ajang Pebulu Tangkis Veteran Unjuk Gigi

Turnamen bertajuk Hoo Haa Cup 2026 menjadi ajang bagi para pebulu tangkis veteran untuk kembali berkompetisi.

Kompetisi ini akan mempertandingkan pemain berusia mulai dari 35 hingga 70 tahun ke atas.

Tournament Director Hoo Haa Cup 2026 Marleve Mainaky menyebut animo peserta sangat tinggi. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 3.000 peserta dari berbagai daerah dan negara.

Tingginya minat tersebut dinilai wajar mengingat turnamen berskala internasional untuk kategori senior masih jarang digelar di Indonesia.

"Antusiasme yang kami terima sejauh ini sangat tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan turnamen bulu tangkis senior berskala internasional sangat besar," ujar pria kelahiran 26 Maret 1972.

Co-Founder Hoo Haa Cup 2026 Marcia Hutagalung berharap ke depannya ajang ini bisa masuk ke dalam kalender tahunan PBSI.

Menurutnya, turnamen ini memiliki nilai lebih bagi para pebulu tangkis senior yang masih ingin berkompetisi.

"Ajang Hoo Haa Cup 2026 hadir sebagai perpanjangan dari perjalanan, khususnya bagi pemain senior."