JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hoo Haa Cup 2026 Jadi Ajang Pebulu Tangkis Veteran Unjuk Gigi

Rabu, 22 April 2026 – 18:58 WIB
Acara konferensi pers Hoo Haa Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (22/4). Foto: Dokumentasi Hoo Haa Cup 2026

jpnn.com - Turnamen bertajuk Hoo Haa Cup 2026 menjadi ajang bagi para pebulu tangkis veteran untuk kembali berkompetisi.

Kompetisi ini akan mempertandingkan pemain berusia mulai dari 35 hingga 70 tahun ke atas.

Tournament Director Hoo Haa Cup 2026 Marleve Mainaky menyebut animo peserta sangat tinggi. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 3.000 peserta dari berbagai daerah dan negara.

Tingginya minat tersebut dinilai wajar mengingat turnamen berskala internasional untuk kategori senior masih jarang digelar di Indonesia.

"Antusiasme yang kami terima sejauh ini sangat tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan turnamen bulu tangkis senior berskala internasional sangat besar," ujar pria kelahiran 26 Maret 1972.

Co-Founder Hoo Haa Cup 2026 Marcia Hutagalung berharap ke depannya ajang ini bisa masuk ke dalam kalender tahunan PBSI.

Menurutnya, turnamen ini memiliki nilai lebih bagi para pebulu tangkis senior yang masih ingin berkompetisi.

"Ajang Hoo Haa Cup 2026 hadir sebagai perpanjangan dari perjalanan, khususnya bagi pemain senior."

Turnamen bulu tangkis bertajuk Hoo Haa Cup 2026 menjadi wadah untuk para pebulu tangkis veteran unjuk gigi bakal bergulir pada 12 Juni mendatang

