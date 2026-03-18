Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

HOO HAA CUP 2026 Siap Guncang ICE BSD CITY, Pertemukan 3.000 Pebulu Tangkis

Rabu, 18 Maret 2026 – 05:58 WIB
HOO HAA CUP 2026 Siap Guncang ICE BSD CITY, Pertemukan 3.000 Pebulu Tangkis - JPNN.COM
Ilustrasi turnamen bulu tangkis. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia bersiap menjadi tuan rumah ajang bulu tangkis berskala besar bertajuk HUNDRED HOO HAA CUP 2026.

Turnamen terbuka internasional itu akan berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di ICE BSD City, Hall 1, menghadirkan lebih dari 3.000 peserta dari berbagai negara.

Selama tiga hari, puluhan pertandingan akan digelar serentak di 25 lapangan, menciptakan atmosfer kompetisi yang padat sekaligus meriah.

Total hadiah yang mencapai Rp2,5 miliar menambah daya tarik turnamen, yang membuka partisipasi lintas level, mulai dari amatir hingga profesional.

Tournament Director HUNDRED HOO HAA CUP 2026, Marlev Mainaky, menyebut ajang tersebut dirancang sebagai ruang pertemuan bagi para pecinta bulu tangkis dari berbagai generasi.

Menurutnya, turnamen tidak hanya soal persaingan, tetapi juga upaya memperkuat ekosistem bulu tangkis di Indonesia.

Di tanah air, bulu tangkis memang memiliki akar kuat. Dari lapangan kampung hingga klub profesional, olahraga ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Semangat itulah yang coba diangkat dalam HUNDRED HOO HAA CUP 2026, yang tak sekadar menjadi arena pertandingan, tetapi juga wadah interaksi lintas komunitas.

Indonesia bersiap menjadi tuan rumah ajang bulu tangkis berskala besar bertajuk HUNDRED HOO HAA CUP 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HOO HAA CUP 2026  turnamen bulu tangkis  Pebulu tangkis Indonesia  Marlev Mainaky 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp