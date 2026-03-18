HOO HAA CUP 2026 Siap Guncang ICE BSD CITY, Pertemukan 3.000 Pebulu Tangkis

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia bersiap menjadi tuan rumah ajang bulu tangkis berskala besar bertajuk HUNDRED HOO HAA CUP 2026.

Turnamen terbuka internasional itu akan berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di ICE BSD City, Hall 1, menghadirkan lebih dari 3.000 peserta dari berbagai negara.

Selama tiga hari, puluhan pertandingan akan digelar serentak di 25 lapangan, menciptakan atmosfer kompetisi yang padat sekaligus meriah.

Total hadiah yang mencapai Rp2,5 miliar menambah daya tarik turnamen, yang membuka partisipasi lintas level, mulai dari amatir hingga profesional.

Tournament Director HUNDRED HOO HAA CUP 2026, Marlev Mainaky, menyebut ajang tersebut dirancang sebagai ruang pertemuan bagi para pecinta bulu tangkis dari berbagai generasi.

Menurutnya, turnamen tidak hanya soal persaingan, tetapi juga upaya memperkuat ekosistem bulu tangkis di Indonesia.

Di tanah air, bulu tangkis memang memiliki akar kuat. Dari lapangan kampung hingga klub profesional, olahraga ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Semangat itulah yang coba diangkat dalam HUNDRED HOO HAA CUP 2026, yang tak sekadar menjadi arena pertandingan, tetapi juga wadah interaksi lintas komunitas.