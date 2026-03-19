Horas Banjarbaru! Konser Musik Batak Modern, Ajak Generasi Muda Cinta Lagu Lokal

jpnn.com, BANJARBARU - Pertunjukan musik bertajuk Horas Banjarbaru! Sada Nada, Sada Hita digelar pada 2 Mei 2026 di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Konser ini menghadirkan kekuatan musik Batak dalam kemasan modern yang kini banyak digandrungi masyarakat,

Konser musik yang diselenggarakan Media Gantara Organizer ini mengusung tema “Sada Nada, Sada Hita”, yang berarti “Satu Nada, Satu Rasa”.

Filosofi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan persatuan lintas budaya dalam kehidupan yang harmonis.

Sejumlah musisi berdarah Batak ternama akan turut memeriahkan konser tersebut, di antaranya Osen Hutasoit, Alex Hutajulu, dan Junan Sihotang, grup musik Maxima. Konser ini akan pandu oleh komedian, influencer, sekaligus aktor Jenda Munthe.

Konser musik ini diinisiasi oleh sosok pengusaha muda berdarah Batak, Tigana Marbun yang lahir dan dibesarkan di tanah Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menurut Tigana, selama ini belum pernah ada konser musik Batak di Banjarbaru meski, banyak warga asal Sumatera Utara tinggal dan menetap di tanah Borneo tersebut.

“Melalui konser ini kami ingin mempererat persatuan dan kebersamaan komunitas Batak kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Kami berharap bisa ?meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik dan budaya daerah Indonesia, termasuk lagu-lagu Batak,” ujar Tigana di lokasi konser, Banjarbaru.