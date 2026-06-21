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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hore! Ada Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Sekolah

Minggu, 21 Juni 2026 – 16:30 WIB
Hore! Ada Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Sekolah - JPNN.COM
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif moda transportasi selama libur sekolah 2026. Foto: Humas KAI Daop 8 Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif moda transportasi selama libur sekolah 2026.

Dudy menjelaskan pemberian diskon itu untuk meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat. 

Termasuk juga untuk mendukung pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

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"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian harga, pemerintah kembali menerapkan kebijakan diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah 2026," kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (20/6).

Dudy mengatakan kebijakan sekaligus juga untuk menghadirkan layanan transportasi yang aman, serta nyaman, dan dapat diakses masyarakat selama periode peningkatan mobilitas.

Dudy menuturkan lewat kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat.

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"Serta mendorong peningkatan pergerakan orang dan aktivitas ekonomi selama periode liburan," bebernya.

Dudy berharap insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor transportasi, pariwisata, serta perekonomian nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif moda transportasi selama libur sekolah 2026.

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TAGS   libur sekolah  diskon  Tarif  Transportasi  Ekonomi 
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