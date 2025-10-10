JPNN.com - Daerah - Sumsel

Hore, Driver Gojek Palembang Dapat Cek Kesehatan Gratis

Kamis, 16 April 2026 – 01:01 WIB
Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani saat menerima audiensi antara PT Gojek Tokopedia di Ruang Rapat II Setda Palembang, Rabu (15/4/2026). Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Ratusan driver Gojek di Kota Palembang dipastikan bakal mendapatkan layanan cek kesehatan gratis pada akhir April 2026 mendatang.

Rencana itu dimatangkan melalui audiensi antara PT Gojek Tokopedia (GOTO) dengan Pemerintah Kota Palembang di Ruang Rapat II Setda Palembang, Rabu (15/4/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani didampingi Perencana Ahli Utama Harrey Hadi.

Kota Palembang akan menjadi daerah pertama di luar pulau Jawa yang melaksanakan program cek kesehatan gratis bagi driver tersebut.

Kegiatan itu juga direncanakan akan dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Selain diperuntukkan bagi mitra Gojek, program ini juga akan dibuka untuk masyarakat umum dengan kuota terbatas.

Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani menyampaikan dukungan penuh pemerintah kota terhadap program tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

Driver Gojek di Palembang akan mendapatkan layanan cek kesehatan gratis pada akhir April 2026 mendatang.

