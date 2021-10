Hore! Harga TBS Sawit Naik Lagi Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu menaikkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Kenaikan itu berkisar Rp 20 hingga Rp 60 per kilogram dibandingkan pekan lalu.



“Alhamdulillah harga TBS kelapa sawit hari ini di beberapa pabrik,” kata Kepala Seksi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto, dalam keterangannya, di Mukomuko, Selasa.



Sudianto menjelaskan kenaikan itu terjadi per 5 Oktober 2021 dari 11 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di daerah itu.



"Diharapkan kenaikan harga jual TBS kelapa sawit di tingkat pabrik minyak kelapa sawit setempat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang tersebar di daerah ini," kata Sudianto.

Sudianto memerinci kenaikan TBS kelapa sawit berada di PT SSJA naik dari sebesar Rp 2.270 menjadi Rp 2.290 per kilogram, di PT MMIL naik dari sebesar Rp 2.300 menjadi Rp 2.360 per kilogram.

Harga TBS PT SSS naik dari sebesar Rp 2.300 menjadi Rp 2.330 per kilogram.

TBS sawit di PT SAP naik dari sebesar Rp 1.300 menjadi Rp 1.330 per kilogram, di PT KAS naik dari sebesar Rp 1.300 menjadi Rp 1.360 per kilogram, dan PT DDP naik dari sebesar Rp1.310 menjadi Rp 1.370 per kilogram.



TBS sawit di PT USM naik dari sebesar Rp 2.400 menjadi Rp 2.440 per kilogram, di PT BMK naik dari sebesar Rp 2.350 menjadi Rp 2.410 per kilogram, di PT GSS naik dari sebesar Rp 2.360 menjadi Rp 2.420 per kilogram, serta di PT KSM sebesar Rp 2.260 per kilogram. (antara/jpnn)