JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hore, Insentif Ketua RT & RW di Jakarta Naik Oktober Mendatang, Sebegini Besarannya

Senin, 15 September 2025 – 00:16 WIB
Hore, Insentif Ketua RT & RW di Jakarta Naik Oktober Mendatang, Sebegini Besarannya
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Doel memastikan insentif atau uang operasional untuk ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) bakal naik.

Kenaikan tersebut sebesar 25 persen dan bakal dikucurkan pada Oktober 2025 mendatang.

“Kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu kenaikan kira-kira 25 persen enggak bisa langsung dan bertahap,” kata Rano, pada Minggu (14/9).

“RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” lanjutnya.

Menurut dia, kenaikan itu sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

“Mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata dia.

Diketahui, kenaikan insetif RT dan RW itu menjadi salah satu janji kampanye Pramono Anung-Rano Karno saat Pilkada lalu.

Pramono-Rano berjanji akan menaikan insentif RT dan RW sebanyak dua kali lipat atau 100 persen.



