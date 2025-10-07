Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hore, Menhan Gratiskan Awak Media Berobat ke RSPPN

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:59 WIB
Hore, Menhan Gratiskan Awak Media Berobat ke RSPPN - JPNN.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Jakarta Selatan.

"Semua awak media berobat ke sini gratis," kata Sjafrie Sjamsoeddin saat menggelar jumpa pers di RSPPN, Selasa (7/10).

Sontak para awak media yang menghadiri jumpa pers tersebut tepuk tangan setelah mendengar pernyataan tersebut.

Sjafrie melanjutkan, rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu dipastikan memberi pengobatan gratis, bahkan di luar fasilitas yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Salah satu awak media pun bertanya kepada Sjafrie sejak kapan fasilitas kesehatan gratis itu diberikan kepada awak media.

"Tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025 (HUT ke-80 TNI)," jelas Sjafrie.

Sekadar informasi, selain Menhan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menggelar rapat tertutup di RSPPN.

Rapat tersebut membahas kerja sama pengembangan obat antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPOM.(antara/jpnn)

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Jakarta Selatan

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

