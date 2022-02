Hore! Minyak Goreng Murah Ada di Pasar Kramat Jati, Pedagang Gembira

jpnn.com, JAKARTA - Para pedagang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur antusias mengantre minyak goreng murah di halaman depan.

Kebijakan Harga Eceran Terbaru (HET) minyak goreng satu harga itu lantas disambut dengan baik dan penuh antusias oleh masyarakat.

"Alhamdulilah, bisa menjual minyak goreng murah, ditanya terus oleh pembeli, ada minyal goreng murah atau tidak," ungkap Karyo salah satu pedagang di Kramat Jati, Kamis (3/2).

Berdasarkan pemantauan JPNN.com, pada pedagang mengantre minyak goreng untuk di jual kembali dengan merk Apical dan Camar baik berbentuk kemasan maupun curah.

Adapun harga yang dijual tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pedagang.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan per 27 Januari 2022 Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Pemerintah pun memutuskan untuk menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru untuk minyak goreng.

Kementerian Perdagangan mengetok keputusan minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14 ribu per liter.(mcr28/jpnn)



