Hore, Palembang Bakal Segera Miliki Mini Zoo, Ini Lokasinya

Senin, 27 Oktober 2025 – 18:05 WIB
Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan Mini Zoo. Senin (27/10/2025). Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana akan membangun Mini Zoo atau Kebun Binatang mini.

Hari ini Senin (27/10/2025) Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung dan mempercepat kajian terkait dua lokasi aset Pemkot yang berpotensi menjadi tempat wisata edukasi tersebut.

Gagasan pembangunan Mini Zoo ini muncul setelah Wali Kota berkunjung dan studi banding ke Jatim Park di Kota Batu.

Ratu Dewa menerangkan bahwa ada dua opsi lokasi aset milik Pemkot Plalembang yang sedang dikaji untuk pembangunan mini zoo. Yakni di Kecamatan Kertapati dan di Pulau Kerto, Kecamatan Gandus.

"Saat ini, Pemkot tengah menjalankan kajian komprehensif yang telah berlangsung sejak Maret. Kajian ini mencakup berbagai aspek. Antara lain, skema bisnis dan ekonomi, aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek teknologi," terang Dewa. 

Dari hasil tinjauan sementara di lapangan, Ratu Dewa menilai bahwa lokasi di Kertapati lebih memungkinkan untuk dijadikan Mini Zoo.

Pihak Pemkot juga telah melakukan pendekatan dengan sejumlah investor untuk mewujudkan proyek ini.

Dewa memastikan bahwa pembangunan Mini Zoo ini akan terwujud, dan saat ini Pemkot sedang berupaya mencari lokasi aset yang benar-benar diperhatikan dari segala sisi.

Kota Palembang dalam waktu dekat akan memiliki Mini Zoo yang rencananya akan dibangun di Kertapati.

