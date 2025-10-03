Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Horor Mandalika Kembali Hantui Marc Marquez, Dua Kali Terjatuh dalam Sehari!

Jumat, 03 Oktober 2025 – 16:12 WIB
Horor Mandalika Kembali Hantui Marc Marquez, Dua Kali Terjatuh dalam Sehari! - JPNN.COM
Marc Marquez jatuh. Foto: Danilo Di Giovanni/AS

jpnn.com - Hari pertama rangkaian MotoGP Indonesia 2025 langsung jadi ujian berat bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo itu harus merasakan pahitnya lintasan Sirkuit Mandalika setelah dua kali terjatuh pada Jumat (3/10/2025).

Marquez sejatinya mengawali dengan cukup baik lewat posisi kelima pada latihan bebas pertama (FP1).

Baca Juga:

Marc Marquez Jatuh Dua Kali

Namun, nasib kurang bersahabat menimpanya saat sesi practice.

Insiden pertama datang di tikungan 10. Marquez tergelincir ke sisi kiri akibat lowside meski masih berusaha mengendalikan motornya.

Belum sempat bangkit sepenuhnya, malapetaka kedua datang saat Marquez mengalami highside keras di tikungan 5.

Baca Juga:

Motor GP25 yang ditungganginya terpental, membuat The Baby Alien terhempas ke aspal.

Beruntung, Marquez bisa berdiri dan berjalan meninggalkan lintasan tanpa cedera serius.

Hari pertama rangkaian MotoGP Indonesia 2025 langsung jadi ujian berat bagi Marc Marquez.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Mandalika  MotoGP Indonesia  MotoGP 2025 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp