Horor Tendangan Kungfu Pemain Putra Jaya Pasuruan ke Dada Firman Nugraha

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Putra Jaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar melakukan tendangan horor yang mengenai dada pemain Perseta 1970 Tulungagung Firman Nugraha, pada pertandingan babak 32 besar Liga 4 Jatim di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Senin.

PSSI ingin Hilmi dihukum seberat-beratnya.

Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Umar Husin mengatakan hukuman berat merupakan bentuk langkah tegas yang diberikan PSSI untuk melindungi olahraga sepak bola itu sendiri, dalam hal ini menyangkut keselamatan atlet.

"Kami mengimbau kepada teman-teman yang menjadi Panitia Disiplin atau berperan sebagai Komite Disiplin di semua tingkatan liga untuk tidak ragu-ragu menghukum pihak-pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keras, brutal, sehingga tidak mengganggu jalannya kompetisi," kata Umar, Selasa.

"Bahwa memang tidak hanya di Kode Disiplin tentang jaminan keselamatan atlet itu, tetapi juga dijamin di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) ya. Jadi itu penegasannya, agar Komdis di tingkat daerah ataupun Pandis (Panitia Disiplin) itu bisa bertindak tegas tanpa ragu-ragu gitu. Demi melindungi olahraga, khususnya sepak bola dan atlet. Terkait kejadian tersebut kami rasa harus dihukum seberat-beratnya, seperti larangan beraktivitas sepak bola seumur hidup," kata dia.

Aksi ini terjadi pada menit ke-72 saat skor 4-0 menjadi milik Perseta 1970.

Kedua pemain hendak berebut setelah Firman melakukan salah umpan. Namun, alih-alih menggunakan cara yang fair play, Hilmi malah melakukan tindakan tanpa berfokus pada merebut bola, setelah ia melakukan "tendangan kungfu" ke dada Firman.

Insiden memalukan di sepak bola Indonesia ini kemudian viral di media sosial. Setelah sorotan tajam dari publik, Putra Jaya Pasururan mengumumkan memberhentikan kontrak Hilmi.