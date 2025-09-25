Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Hospital Expo Jadi Ajang Debut Beurer Indonesia dengan Produk Inovatif

Kamis, 25 September 2025 – 23:28 WIB
Hospital Expo Jadi Ajang Debut Beurer Indonesia dengan Produk Inovatif - JPNN.COM
Hospital Expo Jadi Ajang Debut Beurer Indonesia dengan Produk Inovatif. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, TANGSEL - Perusahaan alat kesehatan asal Jerman, Beurer, untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam ajang Hospital Expo di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Kehadiran ini dinilai strategis sebagai langkah memperkenalkan berbagai produk inovasi yang telah dikenal secara global, termasuk tensimeter, nebulizer, infrared, dan termometer.

Beurer juga memastikan keseriusannya di pasar Indonesia dengan membangun pabrik di Kendal, Jawa Tengah.

Baca Juga:

Fasilitas produksi tersebut akan memenuhi ketentuan pemerintah terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat masuk ke rumah sakit pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia.

“Dengan adanya kandungan TKDN, kami siap menyalurkan produk unggulan seperti tensimeter, nebulizer, dan termometer ke berbagai rumah sakit di Tanah Air,” ujar Aria Verdin, perwakilan Beurer Indonesia.

Beurer telah hadir di Indonesia selama tujuh tahun melalui jalur impor. Melalui partisipasi di Hospital Expo, perusahaan ingin meningkatkan awareness masyarakat sekaligus memperluas distribusi dengan menggandeng mitra distributor terpercaya.

Baca Juga:

Sebagai produk dengan teknologi German engineering, Beurer menekankan kualitas tinggi, presisi, dan dapat diandalkan.

Inovasi terbaru yang ditawarkan adalah Health Management Pro dengan fitur scan and save, memungkinkan hasil pengukuran kesehatan tersimpan di aplikasi sehingga memudahkan pasien saat konsultasi ke tenaga medis.

Beurer debut di Hospital Expo Indonesia dengan inovasi alat kesehatan dan pabrik baru di Kendal, Jateng.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beurer  PT Beurer Indonesia Technology  Hospital expo  produk kesehatan 
BERITA BEURER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp