Hospitality Day IDW 2025 di PIK2: Hubungkan Ide, Inovasi, dan Perhotelan

Selasa, 23 September 2025 – 11:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hospitality Day, bagian dari rangkaian Indonesia Design Week (IDW) 2025, membawa tamu undangan dalam perjalanan yang menghubungkan ide, inovasi, dan dunia perhotelan yang terus berevolusi.

Udara hangat bercampur riuh percakapan menandai sebuah perayaan kreatif yang lebih dari sekadar pamer desain.

Membawa langkah kaki para tamu sore itu menyusuri lorong Indonesia Design District, PIK2.

Panggung pertama dibuka dengan Bedding Competition di Spring Air.

Para General Manager hotel menyimak bagaimana detail penataan kamar mampu menciptakan pengalaman istimewa bagi tamu.

Kompetisi ini menjadi bukti bahwa kenyamanan lahir dari sentuhan desain yang matang.

Hal itu terlihat dari permainan tekstur kain hingga pemilihan aksen warna.

Tak lama, suasana bergeser ke ruang diskusi.