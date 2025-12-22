Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Hotel dan Mal di Jakarta Dilarang Merayakan Tahun Baru dengan Kembang Api

Senin, 22 Desember 2025 – 17:29 WIB
Hotel dan Mal di Jakarta Dilarang Merayakan Tahun Baru dengan Kembang Api - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh wilayah di Jakarta dilarang merayakan Tahun Baru dengan kembang api.

Larangan itu dikeluarkan Pramono lantaran saat ini sejumlah daerah di Indonesia sedang mengalami bencana termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Larangan tersebut juga ditujukan kepada pihak swasta termasuk untuk hotel dan pusat perbelanjaan atau mal.

Baca Juga:

“Semua yang memerlukan perizinan, perhotelan maupun di pusat perbelanjaan dan sebagainya, semuanya kami minta untuk tidak ada kembang apinya,” ujar Pramono, di Balai Kota, pada Senin (22/12).

Namun, Pramono mengaku tak bisa melarang adanya kembang api yang diadakan oleh perorangan.

“Perorangan yang menyalakan kembang api tentunya kami tidak bisa mengatur itu,” katanya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Jakarta bakal mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar tak ada kembang api dari pihak pemerintah maupun swasta.

“Nanti akan ada SE Sekda. Tentunya kalau SE Sekda sudah keluar, orang-orang akan menaatinya, tetapi untuk yang bersifat personal, tentunya kami tidak bisa melarang,” tuturnya.

Larangan tersebut juga ditujukan kepada pihak swasta termasuk untuk hotel dan pusat perbelanjaan atau mal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono  kembang api  Tahun Baru  Pemprov Dki Jakarta 
BERITA PRAMONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp