JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hotline SAGI 127 Dinilai Perkuat Pengawasan Program MBG

Rabu, 27 Mei 2026 – 10:04 WIB
Forum Jupnas Gizi dukung hotline SAGI 127 untuk cegah penipuan Program MBG dan SPPG.

jpnn.com, JAKARTA - Forum Jurnalis Ketahanan Pangan Nasional (Jupnas) dan Gizi Indonesia mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hotline pengaduan SAGI 127 untuk mencegah praktik penipuan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Forum Jupnas Gizi Rival Achmad Labbaika, mengatakan keberadaan hotline tersebut menjadi langkah positif untuk memperkuat transparansi dan pengawasan publik terhadap program strategis nasional tersebut.

Menurut Rival, hotline SAGI 127 penting untuk menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan, termasuk praktik penjualan titik usulan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami mendukung penuh langkah BGN membuka hotline SAGI 127 sebagai ruang pengaduan masyarakat. Ini penting agar praktik-praktik yang merugikan masyarakat bisa segera dicegah dan ditindaklanjuti,” ujar Rival.

Dia menilai partisipasi masyarakat diperlukan untuk melaporkan dugaan pungutan liar, penjualan titik, maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat tertentu dalam pelaksanaan Program MBG.

Forum Jupnas Gizi juga mengimbau masyarakat yang ingin membuka dapur SPPG agar berhati-hati dan tidak mudah tergiur penawaran dari pihak yang tidak memiliki legalitas resmi atau keterhubungan dengan sistem BGNl.

Rival menyarankan calon mitra bekerja sama dengan yayasan yang telah terverifikasi dan terdaftar secara resmi di portal Badan Gizi Nasional.

Selain itu, yayasan tersebut juga diharapkan telah memiliki titik atau lokasi SPPG yang aktif atau sedang dalam tahap persiapan.

