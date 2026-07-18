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JPNN.com - Nasional - Hukum

Hotman Paris Beber Rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul

Sabtu, 18 Juli 2026 – 04:50 WIB
Hotman Paris Beber Rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul - JPNN.COM
Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea (tengah), memberikan keterangan pers dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Hotman Paris Hutapea membeberkan rumah milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Sentul, Kabupaten Bogor.

Hotman menyatakan rumah milik kliennya itu telah digunakan oleh Don Ritto selaku pihak swasta sejak 2022.

"Rumah di Sentul itu sejak 2022 sudah dipakai Don Ritto. Housekeeping, dan asisten rumah tangga juga sudah bukan Pak Febrie yang membayar," kata Hotman dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

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Ia menjelaskan rumah tersebut semula merupakan milik mertua Febrie yang kemudian dihibahkan kepada cucunya atau anak Febrie.

Sertifikat kepemilikan juga telah beralih atas nama anak Febrie jauh sebelum perkara PT Asabri bergulir.

Menurut Hotman, penggunaan rumah oleh Don Ritto dimulai pada 2022 sehingga Febrie tidak lagi mengetahui aktivitas maupun pengelolaan rumah tersebut.

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"Kalau ada renovasi kecil di dalam rumah sejak 2022, itu sudah di bawah pengelolaan Don Ritto dan tidak diketahui Pak Febrie," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Don Ritto, Handika Hanggowongso, mengatakan rumah tersebut dimanfaatkan kliennya sebagai kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris membeberkan rumah milik kliennya di Sentul, Bogor.

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TAGS   Hotman Paris  Hotman Paris Hutapea  Jampidsus  Febrie Adriansyah  Sentul  Don Ritto 
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