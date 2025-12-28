Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Hotman Paris Dapat Hampers Natal dari Presiden Prabowo

Minggu, 28 Desember 2025 – 12:59 WIB
Hotman Paris. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - Pengacara kondang Hotman Paris mendapat hampers Natal dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan video yang menunjukkan sebuah bingkisan berisikan aneka sayur-mayur.

Dari video itu diketahui bahwa bingkisan itu dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ditemui awak media di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (25/12), dia lantas berbagi cerita soal hampers tersebut

Dia menduga, hampers itu dikirimkan karena dulunya rekan kerja.

"Bukan bunga, Bapak Prabowo kirim saya tomat, sayur, apa lagi itu, telur ya. Ada itu di akun saya. Ya itu kan berarti dia ingat masa lalu kita. Dia 25 tahun jadi klien saya," ujar Hotman Paris kepada awak media.

Dia berpendapat bahwa alasan Prabowo Subianto mengirimkan sayur-sayuran kepadanya karena manfaat sayuran.

Salah satunya, tomat yang berkaitan dengan manfaatnya untuk pencegahan penyakit pria di usia senja.

