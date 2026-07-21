Hotman Paris Minta Maaf ke Prabowo, Jaksa Agung, Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Advokat Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri.

Permintaan maaf itu disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram @hotmanparisofficial setelah polemik pernyataannya dalam konferensi pers mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, Jumat (17/7).

Dalam video tersebut, Hotman Paris mengakui terdapat ucapan maupun tindakannya saat konferensi pers yang dinilai kurang berkenan.

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"Kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampidsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf," kata Hotman Paris, Selasa (21/7).

Hotman Paris menegaskan seluruh pernyataannya saat itu disampaikan semata-mata dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum yang menjalankan tugas membela kepentingan klien.

Menurutnya, tidak ada motif ataupun kepentingan politik di balik pernyataannya.

"Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apa pun. Murni hanya sebagai pengacara yang berusaha melindungi kliennya secara hukum," ujarnya.

Di akhir video, Hotman Paris kembali menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya.