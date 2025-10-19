Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Hotman Paris Ungkap Alasan Belum Tangani Kasus Ammar Zoni, Oh Ternyata

Minggu, 19 Oktober 2025 – 12:27 WIB
Hotman Paris. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap alasan dirinya belum terlibat menangani kasus Ammar Zoni.

Adapun dia diminta membantu menangani kasus hukum yang menjerat aktor Ammar Zoni, oleh Ustaz Derry Sulaiman.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya,” ujar Hotman Paris, di Jakarta, baru-baru ini.

“Pak Ustaz terus minta tolong saya, tetapi kan saya belum mengerti kasusnya,” lanjutnya.

Hotman mengungkapkan, Ustaz Derry Sulaiman menjadi perantara antara dirinya dan Ammar Zoni.

Namun, sejauh ini dia hanya mengunggah surat permintaan tersebut di media sosial tanpa tindakan hukum lebih lanjut.

"Saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya enggak ngerti kasusnya,” tegas Hotman.

Hotman pun enggan berkomentar banyak soal dugaan kasus narkoba yang membuat Ammar Zoni ditahan di Nusakambangan.

Hotman Paris mengungkap alasan belum menangani kasus Ammar Zoni, yang kini ditahan di Lapas Nusakambangan.

