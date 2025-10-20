Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Hotman Paris Ungkap Peran Ustaz Derry dalam Kasus Ammar Zoni

Senin, 20 Oktober 2025 – 04:09 WIB
Hotman Paris Ungkap Peran Ustaz Derry dalam Kasus Ammar Zoni - JPNN.COM
Pengacara Hotman Paris. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjelaskan peran Ustaz Derry Sulaiman dalam kabar dirinya diminta membantu kasus hukum yang menjerat aktor Ammar Zoni.

Hotman menegaskan, Ustaz Derry Sulaiman hanya menjadi perantara yang menyampaikan surat dari Ammar kepada dirinya.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya. Pak Ustaz terus minta tolong saya,” ujar Hotman Paris saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga:

Hotman mengatakan, permintaan tersebut datang secara pribadi dari Ustaz Derry yang menyampaikan pesan Ammar Zoni agar dirinya mau membantu kasus hukum yang sedang dihadapi.

Namun, hingga kini, Hotman Paris belum mengambil langkah lebih lanjut terkait permintaan sang ustaz.

“Saya hanya posting, tetapi saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya enggak ngerti kasusnya,” tegas Hotman.

Baca Juga:

Dia juga menegaskan bahwa keterlibatannya sebatas menghargai hubungan baik dengan Ustaz Derry Sulaiman.

“Saya karena persahabatan dengan Pak Ustaz, ya saya posting, tetapi detailnya saya enggak tahu. Jadi, saya enggak bisa komentar,” ujarnya.

Hotman Paris jelaskan peran Ustaz Derry Sulaiman yang jadi perantara surat dari Ammar Zoni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hotman Paris  Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  ustaz Derry Sulaiman 
BERITA HOTMAN PARIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp