Hotman Paris Ungkap Peran Ustaz Derry dalam Kasus Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjelaskan peran Ustaz Derry Sulaiman dalam kabar dirinya diminta membantu kasus hukum yang menjerat aktor Ammar Zoni.

Hotman menegaskan, Ustaz Derry Sulaiman hanya menjadi perantara yang menyampaikan surat dari Ammar kepada dirinya.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya. Pak Ustaz terus minta tolong saya,” ujar Hotman Paris saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Hotman mengatakan, permintaan tersebut datang secara pribadi dari Ustaz Derry yang menyampaikan pesan Ammar Zoni agar dirinya mau membantu kasus hukum yang sedang dihadapi.

Namun, hingga kini, Hotman Paris belum mengambil langkah lebih lanjut terkait permintaan sang ustaz.

“Saya hanya posting, tetapi saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya enggak ngerti kasusnya,” tegas Hotman.

Dia juga menegaskan bahwa keterlibatannya sebatas menghargai hubungan baik dengan Ustaz Derry Sulaiman.

“Saya karena persahabatan dengan Pak Ustaz, ya saya posting, tetapi detailnya saya enggak tahu. Jadi, saya enggak bisa komentar,” ujarnya.