JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Housenote 4.0 Bertema IKN Raih Best Housenote 2025 di Malaysia

Selasa, 09 Desember 2025 – 07:08 WIB
Peruri meraih penghargaan internasional melalui produk Housenote 4.0 Bertema IKN. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih penghargaan internasional melalui produk Housenote 4.0 bertema Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinobatkan sebagai Best Housenote 2025 pada ajang High Security Printing (HSP) Asia 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penghargaan ini menegaskan kapasitas Peruri sebagai perusahaan teknologi keamanan cetak berstandar global.

Pada ajang tersebut, Peruri menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang diapresiasi karena keunggulannya dalam desain dan inovasi dokumen sekuriti.

Housenote 4.0 dinilai unggul berkat kreativitas artistik, fitur keamanan berlapis, serta kemampuannya menampilkan identitas Indonesia melalui narasi visual bertema IKN.

Housenote 4.0 merupakan produk sampel yang dikembangkan untuk riset dan pemasaran di bidang security printing.

Produk ini digunakan untuk memperlihatkan kemampuan cetak berkeamanan tinggi dan fitur pengaman yang diterapkan Peruri, sekaligus menunjukkan kualitas teknologi yang dimiliki perusahaan dalam industri percetakan berkeamanan.

Dari sisi desain, Housenote 4.0 mengangkat tema keberlanjutan. Bagian belakang menampilkan dinamika kehidupan metropolitan, sementara bagian depan menggambarkan visi masa depan dengan lanskap hijau dan ruang terbuka yang tertata.

Desain tersebut menyampaikan pesan mengenai pentingnya pemulihan ekosistem dan transformasi pembangunan.

Peruri meraih penghargaan internasional melalui produk Housenote 4.0 Bertema IKN.

