Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

HP Gaming Lenovo Legion Y70 Siap Dirilis, Bawa Spesifikasi Gahar

Senin, 04 Mei 2026 – 14:58 WIB
HP Gaming Lenovo Legion Y70 Siap Dirilis, Bawa Spesifikasi Gahar - JPNN.COM
Lenovo Legion Y70. (ANTARA/Lenovo)

jpnn.com - Lenovo mengumumkan bakal menghadirkan kembali ponsel gaming andalan mereka, yakni Legion Y70.

Sebelumnya, ponsel gaming itu sempat vakum empat tahun.

Peluncuran perangkat itu dikonfirmasi akan dirilis pada 19 Mei 2026 di China dengan sejumlah spesifikasi mumpuni.

Baca Juga:

Meski belum terungka secara detail, tetapi spesifikasi perangkat itu perlahan mulai terkuak.

Dilansir dari Gizmochina pada Senin, ponsel ini diperkirakan hadir dengan layar datar berukuran 6,8 inci (17,3 cm) yang mendukung resolusi 2K dan refresh rate 144Hz.

Lenovo disebut mengoptimalkan panel tersebut agar tetap efisien dalam konsumsi daya meski menawarkan kualitas visual tinggi.

Baca Juga:

Dari sisi performa, Lenovo Legion Y70 kemungkinan akan ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Untuk mendukung performa, Lenovo menyematkan sistem pendingin tiga lapis yang mengombinasikan vapor chamber, pendingin berbasis logam cair, serta gel termal.

Lenovo mengumumkan bakal menghadirkan kembali ponsel gaming andalan mereka, yakni Legion Y70.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lenovo Legion Y70  Ponsel gaming  spesifikasi  HP lenovo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp