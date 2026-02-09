Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HPN 2026: Demokrasi Sehat Membutuhkan Ekosistem Pers yang Kuat

Senin, 09 Februari 2026 – 15:30 WIB
HPN 2026: Demokrasi Sehat Membutuhkan Ekosistem Pers yang Kuat - JPNN.COM
Ilustrasi Wartawan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SERANG - Puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Serang, Banten, Senin, 9 Februari, menegaskan peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pembangunan nasional.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, momentum HPN 2026 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik, kolaborasi, dan optimisme nasional melalui praktik jurnalisme yang sehat dan profesional.

“Pemerintah Provinsi Banten berharap Hari Pers Nasional Tahun 2026 menjadi momentum penguatan kepercayaan, kolaborasi, dan optimisme nasional,” ujar dia.

Baca Juga:

Menurut dia, kualitas pers memiliki keterkaitan langsung dengan kekuatan ekonomi dan ketahanan bangsa.

“Pers yang sehat akan mendukung ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan menguatkan bangsa,” katanya.

Dia menegaskan, Pemprov Banten memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Baca Juga:

Dikatakan, demokrasi yang sehat membutuhkan ekosistem pers yang kuat, didukung keterbukaan informasi, literasi publik, dan penguatan etika jurnalistik dalam komunikasi pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai kualitas media berpengaruh besar terhadap arah demokrasi di tengah arus informasi dan dominasi algoritma digital.

Hari Pers Nasional atau HPN 2026 menegaskan pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pembangunan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HPN 2026  Pers  Hari Pers Nasional  Andra Soni 
BERITA HPN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp