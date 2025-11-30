HPN 2026, Ketum PWI: Pers Penyambung Suara, Mata, dan Telinga Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Pers memiliki peran yang cukup strategis dalam melayani publik di tengah disrupsi media dan maraknya misinformasi.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir, berkaitan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

“Pers itu pengabdi kepada masyarakat. Jika menyebut diri insan pers, maka kita (pers) adalah guru masyarakat,” kata Akhmad Munir yang juga menjadi Penanggung Jawab HPN 2026, melalui keterangan resminya, Minggu (30/11).

Kontribusi pers terhadap informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, kata Akhmad Munir, merupakan hal yang harus ditegakkan.

Tidak hanya itu, pers juga menjadi penyambung suara, mata, dan telinga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Ketika pers tidak lagi berpihak kepada khalayak, pers berisiko dapat kehilangan kepercayaannya.

Di tengah tantangan yang cukup besar saat ini, dia mengajak insan pers kembali kepada nilai dasar profesi dan menjunjung kode etik jurnalistik.

Dalam kesempatannya, Akhmad Munir yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara, memberikan apresiasinya kepada Pemprov Banten dan seluruh konstituen Dewan Pers yang siap berkolaborasi menyukseskan HPN 2026.