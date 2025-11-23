Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HPN 2026: PWI dan Polri Berkolaborasi Gelar Anugerah Jurnalistik

Minggu, 23 November 2025 – 07:32 WIB
Ketua Umum PWI Pusat yang juga Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir (kanan) bersama Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2026 Zulmansyah Sekedang. Foto: ANTARA/HO-PWI Pusat

jpnn.com - JAKARTA - Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Anugerah Jurnalistik PWI (AJP).

Diketahui, puncak peringatan HPN 2026 akan dipusatkan di Serang, Provinsi Banten, pada 9 Februari 2026.

Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik PWI 2025 Eddy Iriawan menjelaskan Anugerah Jurnalistik PWI itu diharapkan menjadi jendela yang menampilkan sisi-sisi pengabdian Polri yang kerap luput dari sorotan publik.

"Misalnya, kisah-kisah kecil yang tumbuh menjadi jejak kebaikan, langkah-langkah senyap anggota Polri yang menjelma kehadiran bagi masyarakat, dan tindakan-tindakan humanis yang lebih fasih berbicara daripada seribu pernyataan," ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (23/11).

Eddy, yang juga Wakil Ketua III Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat tersebut menyatakan lomba itu menjadi ruang bagi para pewarta untuk menangkap denyut kemanusiaan di balik tugas kepolisian.

"Kami mengambil tema besar 'Profesionalisme dan Humanis Polri di Mata Pewarta Indonesia'. Lomba ini merupakan kolaborasi strategis yang sangat baik bagi wartawan untuk menangkap sisi-sisi humanis Polri.”

“Kami mengajak seluruh jurnalis dari berbagai platform untuk menyajikan narasi inspiratif, sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya mereka menjaga keamanan sambil mengedepankan pelayanan publik," sambungnya.

Eddy menjelaskan di tahun ini, AJP melombakan lima kategori, yaitu: televisi, media cetak, media daring, fotografi, dan infografis.

