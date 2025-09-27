Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Syariah

HSI Targetkan Produk Tableware Halal Indonesia Tembus Pasar Global

Sabtu, 27 September 2025 – 21:22 WIB
HSI Targetkan Produk Tableware Halal Indonesia Tembus Pasar Global - JPNN.COM
Head of Sales & Customer Relation Domestic, Desy Pristami (kanan) mewakili HSI menerima penghargaan di ajang IHYA 2025. Foto dok. HSI

jpnn.com, JAKARTA - Produsen peralatan keramik atau tableware halal PT Haeng Nam Sejahtera Indonesia (HSI) menyebutkan, produk-produk yang dihasilkannya mampu bersaing di pasar global. HSI selama ini telah dikenal sebagai pemain utama di industri tableware halal nasional. 

"Kami ingin memastikan bahwa tableware halal dari Indonesia mampu bersaing secara global," kata Senior Manager Factory HSI, Nanda Prihandana, Sabtu (27/9). 

Nanda menyebutkan, PT HSI terus memperkuat inovasi produk halal serta memperluas kontribusi dalam membangun ekosistem industri halal nasional. 

Seluruh koleksi dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan sektor perhotelan, restoran, katering, dan rumah tangga, tetapi juga selaras dengan nilai halal, standar mutu internasional, dan desain modern yang kompetitif di pasar global.

Dari sisi status halal, produk HSI tidak perlu diragukan lagi. Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2025 memberikan penghargaan kepada 

PT Haeng Nam Sejahtera Indonesia (HSI) untuk kategori Perusahaan Industri Keramik Halal atas komitmennya menghasilkan produk-produk halal di Tanah Air.

 "Raihan penghargaan IHYA 2025 ini menjadi energi baru bagi kami," kata Nanda Prihandana.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam rangkaian acara Halal Indo 2025 yang berlangsung pada 25–28 September 2025 di Jakarta. 

PT Haeng Nam Sejahtera Indonesia (HSI) targetkan produk tableware halal Indonesia bisa tembus ke pasar global

