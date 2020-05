Huawei Dapat Kekuatan Nasional Membalas Perlakuan AS

Senin, 18 Mei 2020 – 20:30 WIB

jpnn.com - Huawei Technologies buka suara terkait sikap Amerika Serikat memblokir pengiriman chip untuk mereka.

"Mengenai kenapa AS terus menyerang Huawei, meski pun Huawei adalah kontributor aktif dalam industri TIK. Saya tidak tahu, saya rasa tidak ada alasan bagi AS untuk berlaku seperti itu," kata Rotating Chairman Huawei Technologies, Guo Ping

Guo Ping mengemukakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan media mengenai kebijakan AS baru-baru ini.

Departemen Perdagangan AS pekan lalu mengubah kebijakan ekspor, mereka menolak mengirim semikonduktor untuk Huawei.

Menyikapi hal tersebut, Tiongkok melalui Kementerian perdagangan menolak tegas aturan terbaru Amerika Serikat (AS) terhadap Huawei.

Hal itu membuat Negeri Tirai Bambu mengambil langkah-langkah "balasan" untuk menjaga perusahaan asal Tiongkok tersebut.

"Amerika Serikat menggunakan kekuatan nasional dan apa yang yang disebut keamanan nasional sebagai alasan. Mereka juga menyalahgunakan kontrol ekspor untuk menekan beberapa perusahaan tertentu di negara lain," kata kementerian perdagangan Tiongkok, dikutip dari Reuters, Senin.

Sebagai aksi balasan, Tiongkok membuat daftar perusahaan entitas AS yang tidak bisa dipercaya, termasuk melakukan penyelidikan seperti kepada Apple Inc, Qualcomm Inc dan Cisco Systems Inc. (ant/jpnn)