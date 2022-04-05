HUAWEI MatePad Mini Dirilis, Tablet Super Tipis untuk Kerja dan Belajar Mobile

jpnn.com, JAKARTA - HUAWEI MatePad Mini resmi hadir di Indonesia dengan membawa daya tarik utama pada desainnya yang supertipis dan ringan.

Tablet mini premium ini diklaim sebagai tablet mini tertipis dan teringan di dunia, dengan ketebalan hanya 5,2 mm dan bobot sekitar 260 gram.

Mengusung konsep 'Mini but Mighty', HUAWEI MatePad Mini dibanderol dengan harga resmi Rp8.999.000. Perangkat ini menyasar pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan tablet ringkas, mudah dibawa, tetapi tetap bertenaga untuk menunjang produktivitas, kreativitas, hingga hiburan.

Kehadiran HUAWEI MatePad Mini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat urban yang semakin dinamis. Saat ini, bekerja dan belajar tidak lagi terbatas pada kantor, ruang kelas, atau meja kerja. Aktivitas produktif bisa dilakukan dari kafe, co-working space, kampus, ruang rapat, lounge bandara, hingga saat perjalanan.

Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia Edy Supartono mengatakan, dengan desain pocket-sized, HUAWEI MatePad Mini dirancang agar mudah digenggam, dimasukkan ke tas kecil, dan dibawa berpindah tempat tanpa membebani pengguna.

"Meski hadir dalam ukuran mini, tablet ini tetap menawarkan pengalaman visual yang lebih luas dibandingkan smartphone berkat layar 8,8 inci dengan rasio screen-to-body hingga 92 persen," ungkap Edy Supartono di Jakarta, Rabu (24/6)

Dari sisi layar, HUAWEI MatePad Mini menjadi tablet mini pertama yang dibekali Flexible OLED PaperMatte Display. Layar ini hadir dengan ultra-narrow bezel 2,99 mm, refresh rate 120Hz, kerapatan 343 PPI, serta tingkat kecerahan hingga 1800 nits.

Teknologi PaperMatte pada tablet ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual yang nyaman di mata. Kemampuan anti-glare, anti-reflection, dan anti-sparkle membuat layar tetap nyaman digunakan dalam berbagai kondisi pencahayaan, baik di dalam ruangan terang, kafe, maupun area outdoor.