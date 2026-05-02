JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

HUB Elektronik Terbesar Hadir di PIK 2, Berkonsep One-Stop Shopping

Sabtu, 02 Mei 2026 – 12:12 WIB
Foto: Dok. AIO Electronic

jpnn.com, JAKARTA - AIO Store resmi membuka AIO Electronic HUB PIK 2 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, pada 26 April 2026.

Kehadiran gerai ini menjadi langkah strategis AIO Store dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus menghadirkan pusat belanja elektronik rumah tangga modern di kawasan PIK 2.

"AIO Electronic HUB PIK 2 mengusung konsep one-stop shopping untuk kebutuhan elektronik rumah tangga," kata Vice President of Flife Indonesia, Nicky, Sabtu (2/5).

Pengunjung bisa menemukan berbagai produk seperti AC, kulkas, mesin cuci, televisi, hingga perangkat hiburan rumah dalam satu area yang luas dan tertata rapi.

Dengan konsep tersebut, pelanggan dapat melihat langsung produk, membandingkan pilihan dari berbagai merek, serta berkonsultasi sebelum melakukan pembelian.

Gerai ini beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB. Untuk menambah kenyamanan berbelanja, AIO Store juga menghadirkan AIO Coffee, fasilitas kafe yang dapat dinikmati pengunjung, termasuk keluarga yang datang pada akhir pekan.

Dalam pembukaan AIO Electronic HUB PIK 2, Flife Indonesia turut hadir dengan booth khusus yang menampilkan produk unggulan terbarunya, yakni Flife Air Conditioner FLOO Standard Series.

Produk tersebut menyasar kebutuhan pendingin udara untuk kos-kosan, kafe, restoran, hingga guest house. Flife AC FLOO Standard Series hadir dengan inovasi bracket indoor yang dilengkapi waterpass, sehingga memudahkan proses instalasi, terutama untuk pemasangan dalam skala besar.

