Hubexo Asia Awards 2025 Nobatkan 10 Top Arsitek & Developer Terbaik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perhelatan Hubexo Asia Awards 2025 sukses memberikan penghargaan ke para pelaku industri properti terbaik di Indonesia.

Ajang tersebut menobatkan 10 Top Arsitek dan 10 Top Developer Indonesia atas dedikasi dan kontribusi nyata mereka terhadap pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga bentuk apresiasi atas kerja keras dan inovasi yang telah dilakukan para arsitek dan pengembang dalam menciptakan lingkungan hunian dan komersial yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu, Hubexo Asia Awards 2025 juga menjadi bagian dari perayaan dua dekade Elite Awards.

Penghargaan khusus yang diberikan ke arsitek dan pengembang yang berhasil masuk dalam daftar Top 10 sebanyak sepuluh kali atau lebih dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Salah satu pengembang yang berhasil meraih penghargaan Hubexo Asia Awards 2025, yakni PT. Modernland Realty Tbk.

Baca Juga: Agung Podomoro Beri Bantuan untuk Para Siswa di Kawasan Vimala Hills

Dharma Mitra selaku President Commissioner PT. Modernland Realty Tbk menilai penghargaan itu menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan pangsa pasar dan meraih peluang usaha di tengah ketatnya persaingan industri properti.

"Penghargaan Hubexo Asia Awards 2025 tentu sangat membanggakan bagi PT Modernland Realty Tbk. yang hingga saat ini selalu bersemangat memberikan yang terbaik di Industri properti Indonesia," ujar Dharma Mitra di Jakarta, baru-baru ini.