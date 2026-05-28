Hubungan dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting: Masih Teman Dekat Saja

Kamis, 28 Mei 2026 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting akhirnya memberi tanggapan soal kabar kedekatannya dengan politikus, Kevin Gusnadi.

Dia mengatakan bahwa hubungan dirinya dengan Kevin Gusnadi masih sebatas teman.

"Kan sudah lihat, maksudnya, ya dekat kan enggak apa-apa kan, maksudnya kan teman dekat saja," ungkap Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).

Beberapa waktu lalu, Kevin Gusnadi diketahui datang dalam acara akikah keponakan Ayu Ting Ting.

Terkait kehadiran Kevin Gusnadi, perempuan berusia 33 tahun itu mengaku memang sengaja memberi undangan.

"Kebetulan kemarin kan, memang ada acara di rumah, acara Si Kaisar. Jadi, ya sudah, aku undang dan alhamdulillah dianya bisa," ucap pelantun Sambalado itu.

Ayu Ting Ting kembali menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Kevin Gusnadi masih sebatas teman.

Akan tetapi, dia tidak menutup kemungkinan untuk membuka hati untuk politikus tersebut.