JPNN.com - Entertainment - Gosip

Hubungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi Dikabarkan Merenggang

Kamis, 26 Maret 2026 – 09:43 WIB
Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kisah rumah tangga Inara Rusli dan Insanul Fahmi kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Hubungan keduanya disebut tengah berada di fase yang tidak menentu.

Sorotan publik menguat setelah kuasa hukum Insanul, Tommy Tri Yunanto, menyinggung perlunya kejelasan sikap dari kliennya dalam menghadapi situasi rumah tangga yang kian rumit.

Menurut Tommy, hubungan Insanul dan Inara sejatinya masih berjalan baik, namun intensitas kebersamaan keduanya mulai berkurang dalam beberapa waktu terakhir.

Dia mengungkapkan, bahkan sejak sebelum Ramadan, Insanul dan Inara disebut sudah jarang menghabiskan waktu bersama.

“Hubungan baik masih, cuman secara kedekatan memang sudah tidak seperti dulu. Bahkan sebelum puasa sudah mulai jarang bertemu,” ungkap Tommy, dikutip dari Reyben Entertainment di YouTube, Rabu (25/3).

Di tengah kondisi tersebut, Insanul juga masih terikat pernikahan dengan Wardatina Mawa yang saat ini tengah mengajukan gugatan cerai.

Tommy menilai, situasi yang dibiarkan tanpa kepastian justru berpotensi memperpanjang persoalan yang ada.

Dia menyebut, kini Insanul mulai mengambil jarak dan lebih fokus mencari jalan keluar terbaik atas permasalahan yang dihadapinya.

Inara Rusli  Insanul Fahmi  perceraian  rumah tangga 
