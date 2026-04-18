Hubungan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa Membaik

Selasa, 21 April 2026 – 03:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kini makin membaik, di tengah proses perceraian.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto.

Dia mengatakan, hubungan kliennya dengan Wardatina Mawa sudah membaik, terlebih perihal urusan anak.

"Hubungannya lebih baik, lebih kondusif, dan tektokan ngobrolnya tentang anak juga lumayan sudah baik. Jadi, kami jaga konsistennya untuk bisa membesarkan anak. Jadi ini lebih bagus sih," ujar Tommy di Polres Tangerang Selatan, Senin (20/4).

Dia mengatakan komunikasi Insanul Fahmi dengan istrinya itu hanya sebatas anak mereka. Terlebih, Mawa, juga tak membatasi Insanul Fahmi untuk bertemu sang buah hati.

"Iya, dia enggak batasin. Sudah mulai baguslah komunikasinya, kami cukup senang," ucap Tommy.

Menurutnya, kliennya terakhir bertemu dengan sang anak sekitar Jumat lalu.

Saat itu, Insanul Fahmi menghabiskan waktu bersama sang anak untuk pergi ibadah salat jumat bersama hingga bertukar cerita.