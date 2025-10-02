Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Hubungan Marc Marquez dengan Mandalika, Berakhir Manis atau Kembali Tragis?

Kamis, 02 Oktober 2025 – 05:56 WIB
Hubungan Marc Marquez dengan Mandalika, Berakhir Manis atau Kembali Tragis? - JPNN.COM
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika akan berlangsung akhir pekan ini. Satu nama yang paling menjadi sorotan ialah Marc Marquez.

Bukan hanya karena statusnya sebagai kampiun MotoGP 2025, tetapi juga karena catatan kelamnya di Mandalika.

Tiga Tahun Tanpa Garis Finis

Sejak pertama kali mengaspal di trek kebanggaan Indonesia itu, Marquez seolah tak pernah mendapat keberuntungan.

Baca Juga:

Dalam tiga edisi terakhir, The Baby Alien selalu gagal menyentuh garis finis.

Ada beragam alasan, mulai kecelakaan, cedera, hingga masalah teknis pada motor. Semuanya seolah menutup jalan Marquez meraih hasil manis di Mandalika.

"Rasanya seperti hubungan cinta dan benci. Bukan dengan orang-orangnya, tetapi dengan sirkuitnya," ujar Marquez.

Baca Juga:

Datang Tanpa Beban

Meski begitu, semangat Marquez tidak pernah padam. Dengan status Juara Dunia sudah di tangannya, pembalap asal Spanyol itu menegaskan akan tampil tanpa beban di Mandalika tahun ini.

Marquez bahkan optimistis bisa menutup 'kutukan' yang selama ini menempel pada dirinya.

MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika akan berlangsung akhir pekan ini. Satu nama yang paling menjadi sorotan ialah Marc Marquez.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Mandalika  Sirkuit Mandalika  MotoGP Indonesia  MotoGP 2025 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp