Hubungan Marc Marquez dengan Mandalika, Berakhir Manis atau Kembali Tragis?

jpnn.com - MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika akan berlangsung akhir pekan ini. Satu nama yang paling menjadi sorotan ialah Marc Marquez.

Bukan hanya karena statusnya sebagai kampiun MotoGP 2025, tetapi juga karena catatan kelamnya di Mandalika.

Tiga Tahun Tanpa Garis Finis

Sejak pertama kali mengaspal di trek kebanggaan Indonesia itu, Marquez seolah tak pernah mendapat keberuntungan.

Dalam tiga edisi terakhir, The Baby Alien selalu gagal menyentuh garis finis.

Ada beragam alasan, mulai kecelakaan, cedera, hingga masalah teknis pada motor. Semuanya seolah menutup jalan Marquez meraih hasil manis di Mandalika.

"Rasanya seperti hubungan cinta dan benci. Bukan dengan orang-orangnya, tetapi dengan sirkuitnya," ujar Marquez.

Datang Tanpa Beban

Meski begitu, semangat Marquez tidak pernah padam. Dengan status Juara Dunia sudah di tangannya, pembalap asal Spanyol itu menegaskan akan tampil tanpa beban di Mandalika tahun ini.

Marquez bahkan optimistis bisa menutup 'kutukan' yang selama ini menempel pada dirinya.