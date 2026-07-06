Hubungan Memanas! Wawalkot Bandung Curhat Tak Pernah Dilibatkan Farhan Bahas APBD hingga Mutasi

jpnn.com, BANDUNG - Hubungan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan wakilnya, Erwin, tengah menegang. Kerenggangan hubungan itu mencuat setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Erwin.

Erwin mengaku hingga kini belum kembali berkomunikasi dengan Farhan. Menurut Erwin, dirinya sejak dilantik menjadi wakil wali kota tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Erwin mengatakan selama menjabat sebagai wakil wali kota, dirinya tidak pernah diajak membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perubahan anggaran, program kerja, hingga rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.

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"Terus terang saja, selama ini saya tidak pernah diajak oleh Wali Kota, mulai dari pembahasan anggaran, perubahan anggaran, APBD, program kerja Kota Bandung, maupun rotasi dan mutasi," katanya di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

Erwin mengungkapkan soal dirinya terakhir kali bertemu dengan Farhan hanya dalam rapat pimpinan. Namun, dalam forum itu, dia tidak banyak menyampaikan pendapat.

Erwin pun berharap hubungannya dengan Farhan bisa kembali membaik setelah berbagai persoalan yang terjadi selesai. Menurut dia, sinergi antara wali kota dan wakil wali kota penting agar roda pemerintahan berjalan optimal.

"Mudah-mudahan setelah persoalan ini selesai, saya bisa kembali bersinergi dengan Bapak Wali Kota Bandung, bisa berbagi tugas, tetapi tentu semuanya tergantung Bapak Wali Kota," ujarnya.

Meski mengaku tidak dilibatkan dalam sejumlah pembahasan strategis, Erwin menegaskan dirinya tetap siap menjalankan tugas sebagai wakil kepala daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.