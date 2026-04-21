Hubungan Pinkan Mambo dan Michelle Ashley Sedang Renggang, Ini Sebabnya

Selasa, 21 April 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Pinkan Mambo dengan anaknya, Michelle Ashley ternyata sedang renggang alias tidak baik-baik saja.

Dia diprotes oleh Michelle Ashley karena aksinya yang mengamen di jalanan sambil live streaming di media sosial.

Menurutnya, putrinya tersebut malu melihat kelakuannya ketika bernyanyi di pinggir jalan.

"Anakku malu mamanya guling-guling (di jalan)," kata Pinkan Mambo dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Walau diprotes Michelle Ashley, mantan personel Ratu itu tetap melanjutkan kegiatannya tersebut.

Pinkan Mambo merasa bebas memilih cara mencari uang dan pemasukan pada zaman sekarang.

Dia mengaku mendapat cukup banyak uang dari mengamen di jalanan sambil live streaming di media sosial.

Tidak tanggung-tanggung, Pinkan Mambo mengeklaim bisa meraih ratusan juta rupiah dari hadiah atau saweran penonton.