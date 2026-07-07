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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hubungan Wali Kota dan Wawalkot Bandung Diduga Renggang, Wagub Jabar Merespons

Selasa, 07 Juli 2026 – 14:11 WIB
Hubungan Wali Kota dan Wawalkot Bandung Diduga Renggang, Wagub Jabar Merespons - JPNN.COM
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin seusai dilantik sebagai kepala daerah Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Hubungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin diduga mengalami keretakan.

Hal itu mencuat seiring kembalinya Erwin dalam tatanan pemerintahan.

Sebelumnya, Erwin tersandung masalah dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

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Namun, kejaksaan membatalkan status tersangka Erwin dikarenakan tidak ada dana yang mengalir ke kantong pribadinya.

Kini, setelah kembali bekerja sebagai wakil wali kota, Erwin menyatakan apabila dirinya tidak pernah dilibatkan wali kota dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta wali kota dan wakil wali kota untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

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Dia menduga masalah keduanya selama ini adalah komunikasi.

"Saya berharap ini segera diselesaikan, duduk bersama, seperti komitmen pada awal ketika pencalonan seperti apa, ngobrol duduk berdua. Kan pemerintahan seperti itu ya, satu paket kan mereka juga terpilih, enggak bisa mereka pa aing-aing (sendiri-sendiri)," kata Erwan di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (7/7/2026).

Wagub Jabar Erwan Setiawan merespons keretakan hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Pemprov tak akan memediasi.

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TAGS   Wali Kota Bandung  cagub-cawagub jabar  Pemkota Bandung  Bandung 
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