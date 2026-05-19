Crypto - Exchange

Hubungkan AI dan Kripto, OKX Rilis Perangkat Infrastruktur Perdagangan Berbasis MCP

Selasa, 19 Mei 2026 – 20:46 WIB
Platform bursa kripto OKX resmi memperkenalkan Agent TradeKit, sebuah infrastruktur perangkat open-source dengan lebih dari 80 tools modular untuk membantu pengembang AI di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, membangun dan menguji strategi perdagangan langsung di bursa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Platform pertukaran kripto global OKX resmi memperkenalkan Agent TradeKit untuk komunitas pengembang AI dan ekosistem builder di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Perangkat open-source berlisensi MIT ini menyediakan lebih dari 80 tools modular yang dirancang untuk membantu integrasi kapabilitas bursa terpusat (CEX) ke dalam alur kerja agen otonom (autonomous agent).

Selama ini, pengembang menghadapi tantangan besar karena harus menulis lapisan integrasi manual seperti autentikasi dan penanganan kesalahan untuk menghubungkan analisis Large Language Model (LLM) ke API bursa.

Hadirnya Agent TradeKit memangkas proses rumit tersebut menjadi kurang dari tiga menit melalui pemasangan MCP Server atau CLI.

Perangkat ini terbagi ke dalam delapan modul fungsional, mulai dari Market Data, Spot, Swap, Futures, Options, Algo, Account, hingga Bot otomatis.

Keunggulan utama produk ini terletak pada modul Options, menjadikannya satu-satunya produk MCP berbasis bursa di dunia yang mendukung perdagangan opsi serta otomasi grid bot. Dari sisi arsitektur, Agent TradeKit mengusung prinsip developer-first dengan keamanan tinggi.

Sistem keamanan dirancang Local-First, di mana kunci API (API key) disimpan secara lokal di mesin pengembang dan tidak pernah dikirim ke server pihak ketiga.

Selain itu, perangkat ini dilengkapi Demo Mode terisolasi untuk simulasi bebas risiko serta Dry-Run Confirmation sebelum transaksi dieksekusi.

