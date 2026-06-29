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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hugo Broos: Kami Kalah Karena Kekurangan Tenaga dan Kecepatan

Senin, 29 Juni 2026 – 14:30 WIB
Hugo Broos: Kami Kalah Karena Kekurangan Tenaga dan Kecepatan - JPNN.COM
Detik-detik terjadinya gol semata wayang dalam laga 32 Besar Piala Dunia 2026 Afrika Selatan vs Kanada. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Afrika Selatan tersingkir di Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Kanada pada babak 32 besar di Stadiin MetLife, Amerika Serikat.

Perjalanan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti setelah kebobolan gol pada masa injury time dan kalah 0-1 dari Kanada.

Pelatih Afrika Selatan Hugo Broos menilai lawannya memang tampil lebih baik sepanjang pertandingan.

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Menurut dia, timnya kalah bersaing secara tenaga dan kecepatan saat takluk 0-1 dari Kanada.

Broos mengatakan perbedaan tenaga dan tempo permainan menjadi faktor utama yang menghentikan langkah Bafana Bafana di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia itu.

"Saya pikir kami harus jujur bahwa hari ini kami kalah karena tim kami kekurangan tenaga dan kecepatan. Bila dibandingkan dengan lawan, kami kalah dalam banyak duel dan kecepatan tim kami. Bukan hanya kecepatan berlari, tetapi juga kecepatan dalam mengeksekusi permainan, tidak berada di level yang sama," kata Broos yang dikutip dari CNA pada Senin (29/6).

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Pelatih asal Belgia berusia 74 tahun itu memuji permainan Kanada yang mampu membangun serangan dengan tempo tinggi.

Sebaliknya, para pemain Afrika Selatan dinilai terlalu lama mengambil keputusan sehingga kesulitan mengimbangi permainan lawan.

Afrika Selatan tersingkir di Piala Dunia 2026, Hugo Broos akui timnya kalah tenaga dan kecepatan dibanding Kanada.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Hugo Broos  Afrika Selatan  Afrika Selatan vs Kanada  32 Besar Piala Dunia 2026 
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