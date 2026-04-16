jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Tim Nasional Prancis Hugo Ekitike absen di Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps mengonfirmasi bahwa Ekitike absen di Piala Dunia 2026 karena mengalami cedera achilles saat membela Liverpool pada leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026.

"Hugo mengalami cedera serius saat melawan Paris Saint-Germain. Tingkat cederanya akan membuat Ekitike tidak bisa menyelesaikan musim bersama Liverpool dan berpartisipasi di Piala Dunia,” ujar Deschamps, dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) pada Kamis (16/4).

Ekitike mengalami cedera saat Liverpool kalah 0-2 dari Paris Saint-Germain pada leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 di Stadion Anfield, Rabu (15/4) dini hari WIB. Penyerang berusia 23 tahun itu harus ditandu keluar lapangan. Saat ini, Ekitike sudah mendapatkan perawatan lanjutan.

Ekitike merupakan salah satu dari sejumlah pemain muda yang baru menjalani debut bersama TimnasPrancis dalam beberapa bulan terakhir dan dinilai telah beradaptasi dengan baik di dalam tim.

Deschamps mengatakan bahwa cedera ini menjadi pukulan besar, tidak hanya bagi sang pemain, tetapi juga bagi Timnas Prancis.

"Ini adalah pukulan besar baginya dan, tentu saja, bagi tim Prancis. Kekecewaannya sangat besar. Saya yakin Hugo akan kembali ke performa terbaiknya. Saya ingin menyampaikan dukungan penuh kepadanya dari saya dan seluruh staf," kata Deschamps.

Ekitike bergabung dengan Liverpool dari Eintracht Frankfurt pada Juli 2025 dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di tengah musim sulit klub, dengan torehan 17 gol dan enam assist di semua kompetisi.

Dia menjalani debut bersama timnas Prancis pada September 2025 dan sebelumnya diproyeksikan masuk dalam skuad Deschamps untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Juni-Juli. (antara/jpnn)