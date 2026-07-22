Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Hujan Buatan Jadi Andalan Kemenhut Jaga Lahan Gambut Sumsel dari Ancaman Karhutla

Rabu, 22 Juli 2026 – 21:00 WIB
Hujan Buatan Jadi Andalan Kemenhut Jaga Lahan Gambut Sumsel dari Ancaman Karhutla - JPNN.COM
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumsel. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengandalkan teknologi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menjaga kelembaban lahan gambut di Sumatra Selatan sebagai upaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau. 

Operasi hujan buatan tersebut dilaksanakan selama 12 hari, mulai 19 hingga 30 Juli 2026 dengan pusat kegiatan di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan dini di tengah meningkatnya potensi kekeringan akibat pengaruh fenomena El Nino. 

Baca Juga:

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri mengatakan OMC difokuskan untuk mempertahankan kelembapan lahan sehingga material mudah terbakar tidak cepat mengering. 

"Melalui hujan buatan, kelembapan lahan tetap terjaga. Air yang turun juga dapat mengisi kanal, embung, waduk, hingga kolam retensi sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses pemadaman kebakaran," kata Thomas, Rabu (22/7/2026). 

Selama dua hari pertama pelaksanaan, tim telah menerbangkan tiga sorti penyemaian awan dengan sasaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin dan Kota Palembang

Baca Juga:

"Ketiga wilayah tersebut dipilih setelah hasil pemantauan radar cuaca menunjukkan adanya awan potensial yang layak dilakukan penyemaian," ujar Thomas. 

Menurut dia, dari hasil evaluasi awal, hujan terpantau turun di sejumlah lokasi, terutama di wilayah OKI.

Kemenhut melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumsel. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelembapan lahan dan gambut di Sumsel agar tidak terbakar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hujan buatan  lahan gambut  Kota Palembang  Kekeringan  El Nino 
BERITA HUJAN BUATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp