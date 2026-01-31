Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulsel

Hujan dan Angin Kencang Merusak 19 Rumah Warga Makassar

Senin, 02 Februari 2026 – 00:00 WIB
Salah seorang petugas BPBD Makassar saat akan melakukan pembersihan material pohon tumbang saat cuaca ekstrim di Makassar, Minggu (1/2/2026). ANTARA/HO-BPBD Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Hujan disertai angin kencang merusak 19 rumah warga dan pohon tumbang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Sejak pagi hingga sore, laporan mengenai hujan disertai angin kencang mengakibatkan beberapa pohon besar tumbang dan juga mengalami kerusakan pada rumah warga," ujar Kepala BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar, Minggu.

Dia mengatakan setelah mendapat laporan tim langsung diterjunkan ke lapangan untuk melakukan penanganan darurat, pembersihan material, serta memastikan keselamatan warga.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun BPBD Makassar, sedikitnya 19 rumah warga, satu fasilitas pendidikan, serta dua mobil mengalami dampak langsung dari kejadian tersebut. Total terdapat 16 lokasi yang tercatat mengalami kerusakan.

Dia mengatakan dampak cuaca ekstrem itu, seperti pohon tumbang, kerusakan rumah warga, serta gangguan fasilitas umum.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar bersama dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat melakukan respons kedaruratan di seluruh lokasi terdampak.

BPBD Kota Makassar langsung melakukan penilaian lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan, kebutuhan mendesak masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BPBD menyalurkan bantuan kedaruratan serta bahan rekonstruksi dan rehabilitasi kepada warga terdampak.

BPBD Makassar mencatat 19 rumah warga rusak dan pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang.

