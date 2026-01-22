Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hujan Deras, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir di Jakut

Kamis, 22 Januari 2026 – 11:55 WIB
Hujan Deras, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir di Jakut
Hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara menyebabkan empat ruas jalan di Jakarta Utara terendam banjir pada Kamis pagi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara menyebabkan empat ruas jalan di Jakarta Utara terendam banjir pada Kamis pagi.

“Informasi genangan banjir terkini hingga pukul 10.00 WIB ada empat ruas jalan terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta.

Ia mengatakan, hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah Jakarta Utara (Jakut).



Yakni di Jalan Gaya Motor Raya, Kelurahan Sungai Bambu dengan ketinggian banjir 30 cm. Kemudian Jalan Gaya Motor 1, Kelurahan Sungai Bambu dengan ketinggian banjir 30 sentimeter (cm).

Selanjutnya, Jalan Gaya Motor 2, Kelurahan Sungai Bambu dengan ketinggian banjir 50 cm dan Jalan Gaya Motor 3, Kelurahan Sungai Bambu setinggi 10 cm.

Banjir ini merendam empat ruas jalan di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakut.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan.

Petugas gabungan juga berupaya memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara menyebabkan empat ruas jalan di Jakarta Utara terendam banjir pada Kamis pagi.

TAGS   banjir  terendam banjir  Jakarta Utara  Banjir Jakarta 
