JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hujan Deras Guyur Jember, 17 Desa di Delapan Kecamatan Terendam Banjir

Jumat, 13 Februari 2026 – 10:46 WIB
Rumah warga terdampak banjir di Jember, Kamis (12/2/2026) malam. ANTARA/Hamka Agung

jpnn.com, JEMBER - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebabkan 17 desa di delapan kecamatan terendam banjir pada Kamis (12/2) sore hingga Jumat dini hari.

Total warga yang terdampak akibat banjir ini mencapai 3.944 kepala keluarga (KK).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edi Budi Susilo mengatakan hujan deras yang terjadi selama beberapa jam pada Kamis menyebabkan debit air di sejumlah sungai di beberapa kecamatan meningkat, yakni Sungai Dinoyo, Sungai Kaliputih, Sungai Kaliklepuh, Kalijompo, Sungai Rembangan, Sungai Bedadung, Sungai Karangbayat, dan Sungai Gondangdia.

"Pada Kamis malam pukul 19.00 WIB air meluap ke permukiman warga dengan ketinggian 30 centimeter hingga dua meter, kemudian menggenangi akses jalan, merobohkan jembatan dan lalu lintas mengalami kemacetan," tuturnya.

Banjir melanda Kecamatan Panti, Sukorambi, Rambipuji, Kalisat, Kaliwates, Bangsalsari, Ajung, dan Kecamatan Balung dengan total warga yang terdampak sebanyak 3.944 KK dan infrastruktur yang terdampak yakni tiga jembatan dan satu pondok pesantren.

"Jembatan putus akibat diterjang banjir bandang yang cukup deras di Desa Suci, Kecamatan Panti, sehingga akses warga terganggu akibat bencana tersebut," katanya.

Edi menjelaskan banjir yang terparah terjadi di Kecamatan Rambipuji dan tingginya lebih dari satu meter, sehingga sebanyak 299 warga mengungsi di beberapa titik yang aman dari banjir.

"Ratusan warga itu mengungsi di rumah Ustaz Nurul di Dusun Krajan sebanyak 60 jiwa, kemudian rumah Umar Garuda Kidul Pasar sebanyak 75 jiwa, Masjid Nurul Iman di Curah Ancar sebanyak 150 jiwa, dan di Balai Desa Rambipuji sebanyak 14 jiwa," ujarnya.

