Hujan Deras, Jalur Purwakarta-Ciganea Tertutup Longsor, Sejumlah Perjalanan KA Terhambat

jpnn.com, PURWAKARTA - Perjalanan sejumlah kereta api (KA) mengalami gangguan akibat genangan air dan material longsor yang menutupi petak jalan Purwakarta-Ciganea, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Minggu (28/12/2025) sore.

Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyatakan bahwa gangguan tersebut terdeteksi pada pukul 15.45 WIB.

Hal ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Purwakarta sejak siang hari, yang mengakibatkan kondisi prasarana jalur rel terdampak material jatuh dan genangan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas keterlambatan perjalanan yang terjadi sore ini. Keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama kami," ujar Kuswardojo dalam keterangan resminya.

Menurut dia, dalam upaya mengutamakan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, KAI Daop 2 Bandung memberhentikan sementara sejumlah perjalanan KA yang melintasi titik gangguan prasarana jalur rel kereta itu.

Kereta api yang dihentikan sementara perjalanannya akibat gangguan tersebut ialah KA (129) Papandayan diberhentikan di Stasiun Ciganea, KA (350) Commuter Line Garut posisi di Stasiun Purwakarta, dan KA (349) Commuter Line Garut posisi di Stasiun Sasaksaat.

Kuswardojo mengatakan, atas kesigapan petugas Penjaga Daerah Khusus (Dapsus) yang melakukan pengawasan jalur secara 24 jam penuh, potensi gangguan perjalanan yang lebih besar dapat segera terdeteksi.

Langkah antisipatif langsung dilakukan guna memastikan kondisi jalur benar-benar aman sebelum perjalanan kembali dilanjutkan.