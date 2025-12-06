Hujan Deras, Sejumlah Titik di Kota Palembang Tergenang Air

jpnn.com, PALEMBANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengerahkan tim untuk menangani genangan air saat musim hujan periode awal Desember 2025.

"Tim dari Dinas PUPR Palembang, menyusuri jalur drainase secara menyeluruh agar penyebab genangan dapat teridentifikasi secara pasti untuk penanganannya," kata Ratu Dewa dikonfirmasi di Palembang, Sabtu.

Menurutnya, curah hujan intensitas cukup deras beberapa hari ini, membuat sejumlah titik di Kota Palembang tergenang air, seperti di Kelurahan 16 Ulu, Seberang Ulu II, hingga kawasan Bukit Lama.

Ia melakukan peninjauan lapangan didampingi Kepala Dinas Kominfo Adi Zahri, pejabat setempat, serta Komunitas Peduli Sungai dan Banjir, sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan.

“Saya sudah meminta Dinas PUPR untuk menelusuri drainase hingga kita tahu pembuangan air ini jatuhnya ke mana, dan juga langsung kita cek Dinas PUPR yang sedang bekerja agar warga sini tidak lagi kebanjiran," ujarnya.

Ia juga menyalurkan sejumlah bantuan paket sembako bagi warga kurang mampu yang terdampak banjir.

Ratu Dewa memastikan proses penanganan di lapangan berlangsung cepat juga dengan menurunkan alat berat dari Dinas PUPR, untuk kawasan permukiman warga di Gandus, yang mengalami tanah amblas.

“Saya sudah minta PUPR menurunkan alat berat sehingga bisa mengangkat serpihan-serpihan maupun bebatuan. Saya targetkan tujuh hari selesai,” tegasnya.