Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Hujan Deras, Sejumlah Titik di Kota Palembang Tergenang Air

Sabtu, 06 Desember 2025 – 13:48 WIB
Hujan Deras, Sejumlah Titik di Kota Palembang Tergenang Air - JPNN.COM
Tim Pemkot Palembang meninjau lokasi banjir di Palembang, Sabtu (6/12/2025). ANTARA/HO- Pemkot Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengerahkan tim untuk menangani genangan air saat musim hujan periode awal Desember 2025.

"Tim dari Dinas PUPR Palembang, menyusuri jalur drainase secara menyeluruh agar penyebab genangan dapat teridentifikasi secara pasti untuk penanganannya," kata Ratu Dewa dikonfirmasi di Palembang, Sabtu.

Menurutnya, curah hujan intensitas cukup deras beberapa hari ini, membuat sejumlah titik di Kota Palembang tergenang air, seperti di Kelurahan 16 Ulu, Seberang Ulu II, hingga kawasan Bukit Lama.

Baca Juga:

Ia melakukan peninjauan lapangan didampingi Kepala Dinas Kominfo Adi Zahri, pejabat setempat, serta Komunitas Peduli Sungai dan Banjir, sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan.

“Saya sudah meminta Dinas PUPR untuk menelusuri drainase hingga kita tahu pembuangan air ini jatuhnya ke mana, dan juga langsung kita cek Dinas PUPR yang sedang bekerja agar warga sini tidak lagi kebanjiran," ujarnya.

Ia juga menyalurkan sejumlah bantuan paket sembako bagi warga kurang mampu yang terdampak banjir.

Baca Juga:

Ratu Dewa memastikan proses penanganan di lapangan berlangsung cepat juga dengan menurunkan alat berat dari Dinas PUPR, untuk kawasan permukiman warga di Gandus, yang mengalami tanah amblas.

“Saya sudah minta PUPR menurunkan alat berat sehingga bisa mengangkat serpihan-serpihan maupun bebatuan. Saya targetkan tujuh hari selesai,” tegasnya.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengerahkan tim untuk menangani genangan air saat musim hujan periode awal Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Banjir Palembang  Sumsel  genangan air 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp